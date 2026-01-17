トークショーに参加する横浜ＤｅＮＡの度会（左）と小園＝横浜市西区横浜ＤｅＮＡの度会隆輝外野手（２３）と小園健太投手（２２）が１７日、横浜市西区で行われたトークショーに参加した。底抜けに明るい度会と、いつでも冷静な小園の対比が面白く、２人は自主トレーニングや今季の決意などについて語り尽くした。度会は２年目の昨季、キャリアハイの成績を残したが、「まだまだ足りない。もっともっと追い求める」と貪欲。セ