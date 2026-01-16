好きな男性ができても、相手の男性かられない対象として意識してもらえないなら、関係の進展は望めません。そこで今回は、男性に「付き合えない」と感じさせてしまう行動を紹介します。だらしないだらしない印象を与えていると、男性から恋愛対象として見られなくなってしまいます。男性は見ていないようで細かいところまで見ていると心に留めて、まずは見た目からだらしない印象を払拭しましょう。言動が荒い男性は女性に対して、