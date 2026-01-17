GLIM SPANKYが、オリジナルアルバム『Éclore』(読み：エクロール)を3月25日に発売することが発表となった。オリジナルアルバムとしては『The Goldmine』以来、2年4ヶ月ぶりとなる。『Éclore』には全10曲中8曲の新曲が収録される。全曲の作詞・作曲・編曲のすべてをGLIM SPANKYが担い、彼らならではの純度100％なロックと向き合い、音楽を通じて伝えるメッセージを探求した作品の完成だ。2024年にメジャーデビュー10周年