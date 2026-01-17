千葉翔也が、1月14日（水）に発売したLIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』から「Blessing」のライブ映像を公開した。『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』は、昨年9月13日に東京国際フォーラム・ホールCで開催された、千葉にとって初のワンマンライブだ。今回公開された「Blessing」は、千葉がソロアーティスト活動を始動して最初にリリースした楽曲であり、まさに原点とも言える一曲。千葉がソロデ