歌手・松任谷由実の夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏が１７日、東京・品川のキャノンギャラリーＳで写真家・小林稔氏とトークショーを行った。２月３日まで同所で開催されている小林氏の写真展を記念したイベント。松任谷氏は、当時小林氏が社員として勤務していた会社が制作に携わっていた「カーグラフィックＴＶ」（１９８４〜２００１年３月までテレビ朝日、０１年１０月〜ＢＳ朝日）に出演したことをきっかけに親交を