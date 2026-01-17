中島卓偉が、独立後3枚目となるアルバム『GLITTER』のリリースと、東京国際フォーラム公演を含む全7公演のツアー開催を発表した。今夏リリースとなるニューアルバム『GLITTER』は、全16曲が収録されたレコード盤とデジタルリリースでのリリースとなる。8月からはアルバム『GLITTER』を引っ提げ、埼玉・大阪・愛知のライブハウスを廻り、最終公演を東京国際フォーラム ホールCで行うライブツアーを開催する。東京国際フォーラム公演