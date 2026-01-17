巨人のドラフト２位・田和廉投手＝早大＝が１７日、新人合同自主トレを行い、キャッチボールなどで汗を流した。１６日に東京ドームホテルで行われたスタッフミーティングに出席した杉内俊哉投手チーフコーチは、ドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝、同２位・田和廉投手＝早大＝、同３位・山城京平投手＝亜大＝をキャンプ１軍スタートさせる可能性を示唆。即戦力候補のルーキー３人について「１軍スタートになると思うん