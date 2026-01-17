TOOBOEによる新曲「GUN POWDER」のミュージックビデオが1月17日に公開された。今作は日本テレビ系にて全国放送中の TVアニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマに起用されている楽曲。MVは寂れた雰囲気の酒場のカウンターで一人酒を飲むTOOBOEの姿からスタートし、そこから6人のダンサーと共に、どこかファニーで不思議な世界観が繰り広げられる。瀬里 義治氏が監督を、振り付けをsUnnyが務めた。TOOBOEはメジャー2ndアル