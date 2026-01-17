eillの新曲「Glitch*」(読み方：グリッチ)が、2026年4月放送スタートのTVアニメ『リィンカーネーションの花弁』のオープニング主題歌に起用されることがわかった。あわせてアニメPV第2弾も公開され、動画内で「Glitch*」の一部も視聴することができる。©小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会原作『リィンカーネーションの花弁』は、累計部数333万部を超え、2014年からマッグガーデン「月刊コ