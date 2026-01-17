巨人の育成・富田龍投手（２６）が１７日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。ブルペンでは座った捕手にカーブ、スライダーを交えながら約２０球を投じ「自分が思っているよりかは結構投げられている」と手応えを口にした。育成５年目を迎える左腕。昨季は２軍で８試合に登板し、防御率は３・８６。１０月にはみやざきフェニックス・リーグに出場していた。「去年で最後という思いがあった。もう１年チャンスをもらったの