フリーアナウンサーの宇垣美里(34)が17日放送のTOKYOFM「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」(土曜前9・30)にゲスト出演。買い物の流儀を明かした。買い物の前には「即決派なんですけど、すごい情報を集めるんですよ。口コミもほとんど全部見るし、SNSでも検索しますし」と説明した。特に家電を購入する際には丁寧な下調べを欠かさないそうで、「自分の誕生日にカメラを買ったんですけど、その時