◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の男子シングルス3回戦が17日に行われ、8強がそろいました。日本勢は張本智和選手と篠塚大登選手が3回戦に登場。世界ランク5位の張本選手は、予選から勝ち上がった世界72位の中国・薛飛選手と対戦。世界ランクでは大きく上回りますが、過去2戦2敗の相手にゲームカウント1-2と崖っぷちへ。それでも第4ゲームは4-10から怒とうの6連続ポイ