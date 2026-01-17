【張家口（中国）共同】ノルディックスキーのジャンプ女子は17日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考対象大会が全て終了し、丸山希（北野建設）高梨沙羅（クラレ）勢藤優花（オカモトグループ）伊藤有希（土屋ホーム）の代表入りが確実になった。