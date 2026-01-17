◇ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会男子個人第17戦（2026年1月17日北海道・大倉山ジャンプ競技場ヒルサイズ＝HS137メートル）男子個人第17戦が行われ、中村直幹（29＝フライングラボラトリー）が134メートル、132・5メートルの合計263・6点で自己最高の2位に入った。22年11月以来、3季ぶり2度目の表彰台に立ち、「地元で2位になることができて良かった」と笑みを浮かべた。代表入りを確実としているミラノ・コルテ