気象予報士の穂川果音さん（39）が17日に、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を投稿した。「今週は季節先取りの暖かさ少し軽めのコートでも過ごせるの嬉しいよね」とつづり、ノースリーブのワンピース姿を投稿した。穂川さんは左腕を上げたポーズで、ワンピースから美ワキを露出させている。「ただ!来週は強い寒気が居座ります!!!まだコートなどしまわないように」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「イイですね