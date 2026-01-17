犬の寝相から分かる性格5選 ドーナツのように丸くなって寝たり、大胆にお腹を見せて寝たりと、犬の寝相は千差万別ですが、その寝相には性格が表れやすいといわれています。また、寝相にはそのときの心理状態が表れていることも多く、愛犬の本音を知る手がかりになるでしょう。 ここでは、犬の寝相から分かる性格とともに、寝相に隠された犬の本音を紐解いていきます。 1.うつ伏せ 床に顎をつけ、フセのような姿勢で眠