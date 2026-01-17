シンガポール航空とエア・インディアは、共同事業に実施に向けた商業協力の枠組み協定に合意した。当局の承認と正式な共同事業契約の締結を条件として、シンガポールとインド間での接続性向上や利便性の拡大を狙う。将来的に、単一旅程での両社便旅程の予約を可能とするほか、マイレージ会員向けの特典強化、法人向けサービスの相互活用、運航スケジュールの調整や乗り継ぎ利便性も拡大する。シンガポールとインド以外の特定市場で