「貯まる人」は早起きをしている人が多い貯まる人・貯まらない人の違いを探るために、女性誌などの企画でアンケートをよく取ることがあるのですが、「貯まる人」に多い行動の一つが、「早起き」をすること。以前より、その話をお伝えしてきましたが、在宅勤務という新しい働き方になっても、それは変わりません。今回は、早起きをすることで"貯蓄"につながる理由を5つあげました。ぜひご覧ください。