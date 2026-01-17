歌手の花耶（かや＝24）が17日、東京・代官山のライブハウス「晴れたら空に豆まいて」で単独公演を行った。体調不良で延期となった昨年末のクリスマスライブの振替公演。「みんな〜！メリークリスマス〜！」と言いながら登場すると笑いも起き「巻き戻しても良いですし、先取りでもいいので、みなさん楽しんでいってください」とあいさつした。会場の「晴れたら空に豆まいて」は23年1月に初単独公演を行った思い入れのある場所。こ