【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記は１６日、首都平壌（ピョンヤン）の金日成（キムイルソン）競技場で開かれた青年組織「社会主義愛国青年同盟」の創立８０年記念大会で演説し、第９回党大会の開催時期について「目前にある」と述べた。党大会は党の最高意思決定機関で、国政運営に関する中期的な方針を決定する。前回は２０２１年１月に開かれた。北朝鮮は昨年６