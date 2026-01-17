◇ボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXT71・0キロ契約6回戦赤井英五郎（帝拳）《TKO1回2分3秒》ベー・ドンミン（韓国）（2026年1月17日東京・後楽園ホール）「浪速のロッキー」こと元プロボクサーで俳優・赤井英和（66）の長男・英五郎（31＝帝拳）がプロ10戦目でベー・ドンミン（29＝韓国）に初回TKO勝ちで再起に成功。A級（8回戦以上）昇格を決め、戦績を10戦6勝5KO4敗とした。26年初陣で上々のスタートを切った。赤