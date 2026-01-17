『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります2』（しろみ/KADOKAWA）第22回【全25回】【漫画】『同僚が私の夫と結婚するらしいので、最高の仕返しを贈ります』を第1回から読む大嫌いな同僚が、まさか夫と不倫…!? 学生時代から付き合っていたリュウタと、アラサー手前で結婚したイチカ。仕事も私生活も順調で幸せな日々を送っていた。そんなある日、ウザ絡みしてくる同僚・ナナから、「2年付き合ってる彼くんが全