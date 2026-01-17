女優の山口智子（６１）が予備校講師でタレントの林修氏の“還暦コンビ”ショットを披露した。山口は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「共に還暦組の林先生と、人生について深く楽しく語り合えました。人生、まさに、『今』でしょ！」と記し、林氏がＭＣをつとめるＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時、１８日放送）の収録で林氏と腕を組んだショットをアップした。この投稿には「可愛いー大好き。観ま