友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちにイラッとしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞大学生の主人公・りさは、最近友だちの愛里と仲よくなりました。愛里と話していると、主人公・りさが好きな佐野くんが現れます。りさの好きな人だと知っていながら、愛里は彼にボディタッチをし