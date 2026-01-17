３代目「Ｊ−ＧＩＲＬ」を決める「ＪＪモデルオーディション２０２６」のファイナリストお披露目イベントが１７日、都内で行われた。ファッション雑誌「ＪＪ」が主催する「国民的彼女」を発掘するオーディションイベント。この日は、セミファイナルを勝ち抜いたファイナリスト１９人が登場。テーマが定められたデート服でのランウェーやジェスチャービンゴゲームを行い、ファイナル審査に向けて魅力を伝えた。セミファイナル