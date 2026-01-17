◆ラグビーリーグワン２部▽第４節花園４０―３５（前半２６―０）ＲＨ大阪（１７日・ヤンマースタジアム長居）花園（旧近鉄）がＲＨ大阪（旧ＮＴＴドコモ）を辛うじて振り切り、開幕４連勝とした。アウェーでの大阪ダービーは前半２６―０。後半１７分には４０―７として勝負あったかに見えたが、暗転した。意地を見せた相手の勢いを止め切れず４連続トライ（Ｇ）を喫し、同４０分には４０―３５と５点差に。ロスタイム大逆転