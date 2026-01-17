きょう夕方、富山市で住宅が燃える火事がありました。いまのところけが人や逃げ遅れの情報はありません。消防などによりますと、きょう午後5時19分ごろ、富山市西長江2丁目の住民から「うらの家が燃えている」と119番通報がありました。火は、消防によって消火活動が行われ、およそ2時間15分後に鎮圧状態になりましたが、火元とみられる住宅1棟を焼いたほか隣接する住宅にも延焼したとみられます。この火事によるけが人や逃げ遅れ