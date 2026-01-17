「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１７日、大倉山ジャンプ競技場）個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われた。ミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている二階堂蓮（日本ビール）は１３０メートル、１２９・５メートルの合計２５７・６点で３位に入った。１３日に結婚を発表。愛妻の前で今季５度目の表彰台に立ち、「張り切っちゃいました。その張り切りが悪い方向に行かなくて良かっ