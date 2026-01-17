子どもが成長するにつれて、人付き合いの悩みはママ自身にも訪れます。たとえばママ友とのちょうどいい距離感や気軽に誘い合えるような関係づくり、難しいですよね。気づいたときには小さなグループができあがっていて、困惑するなんてことも……。さらにその輪のなかに入りたいと思う反面、ムリに笑ったり気を遣ったりすることに疲れを感じることもあるのではないでしょうか。今回紹介する投稿者さんも、誘われても“続かない関係