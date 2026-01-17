お笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（47）が17日、自身のXを更新。NHKの大相撲中継にゲスト出演し、東京・両国国技館でのオフショットを公開した。大相撲初場所7日目のゲスト解説を務めた、じろう。「西岩親方。関ノ戸親方。安治川親方にも会えました」と書き出し、同じ青森県弘前市出身の西岩親方、関ノ戸親方とのツーショットを投稿した。「結びの一番はまさかの取り直し。大好物のカメラアングル。ただただ楽しんで終わり