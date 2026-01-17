相手の激しいタックルを受けながら攻める横浜の選手たち＝ニッパツ三ツ沢球技場（（Ｃ）ＪＲＬＯ）ラグビーのＮＴＴリーグワン１部は１７日、ニッパツ三ツ沢球技場などで第５節６試合が行われ、横浜は埼玉に２１─５０で敗れ、開幕５連敗。相模原は静岡に３６─４７で敗れ、３連敗を喫した。横浜は前半を１４─２４で折り返す。後半２２分に土永のトライなどで一時８点差に迫ったが、その後に３連続トライを許して突き放された