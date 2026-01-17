巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）が１７日にジャイアンツタウンスタジアムで行われた新人合同自主トレ第２クール初日に参加した。練習開始前には、即席サイン会で大勢のファンに笑顔でサイン対応。練習後にも３０分近くファンが用意した色紙にペンを走らせ「すごい並んでいただいたんで、できる限り書こうかなと思いました。『開幕から頑張ってね』だったりとか『ローテ入ってね』とか、そういう言葉かけ