俳優の藤原紀香さん（54）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新。淡いグリーンの着物ショットを披露した。髪を和風に結って藤原さんは、夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助さんが出演する「壽 初春歌舞伎特別公演 in 大阪松竹座」について紹介しつつ、淡いグリーン系の色合いの着物姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡いグリーン系の色合いの訪問着を着用。髪を和風に結い、体の前で両手をそろえ、微笑んでいた