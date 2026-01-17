µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤¬£±£·Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é£Æ£Á¤ÇÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÀèÈ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Íè¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤¿