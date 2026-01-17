◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１７、中国・張家口）女子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝１４０メートル）が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は合計８６・８点で４位に入った。１回目に１２３・５メートルを飛び４位につけ、２回目は行われずそのまま順位が決まった。昨季は自身のキャリアで初めて表彰台なしに終わり苦しんだが、今季ももどかしいシーズンが続いてる。ここまで４位、５位がともに