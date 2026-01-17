（台北中央社）写真家の蜷川実花さんの個展「蜷川実花展 with EiM：彼岸の光、此岸の影」が17日、台北市内の文化施設、華山1914文化創意産業園区で始まった。16日に開かれた会見で蜷川さんは、「台北で展示会を実現できてうれしい」と喜びを語った。今回の展示のため、台北の街並みや廟（びょう）、路地の風景を撮影した新たな作品も展示されている。同展は昨年京都でも開催され、25万人以上が来場した。映像によるインスタレーシ