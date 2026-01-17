ÊÆÂç¥êー¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ³Û¤ÇÀ¤³¦¤Î¥¢¥¹¥êー¥È1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤¬1·î14Æü¤ËÊóÆ»¤·¤¿¡£Éû¼ýÆþ¤Ï1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢Â¾¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦Åª¥¹¥¿ー¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ Sportico¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï¹­¹ð·ÀÌó¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¼ýÆþ¤Ê¤É¤ÎÉû¼ýÆþÉôÌç¤ÇÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Ìîµå³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ