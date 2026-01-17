日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は1月15日、ボブスレー競技における遠征計画の不備により、男子2人乗りでのオリンピック出場ができなくなったと発表した。連盟は公式文書で、国際連盟のクオリファイドシステムの解釈を誤り、必要な遠征計画を実施していなかったことを認め、「深くお詫び申し上げます」と謝罪している。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM「めためたにカッケェ