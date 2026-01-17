ヴィッセル神戸は17日、FW宮代大聖がラ・リーガ2部（スペイン2部）のラス・パルマスへ期限付き移籍することを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月30日までとなり、契約には完全買い取りオプションも付随することが明かされている。宮代は2000年5月26日生まれの現在25歳。川崎フロンターレの育成組織出身で、2018年にはクラブ史上初となる高校3年生でのプロ契約を締結した。レノファ山口FC、徳島ヴォルティス、サガン鳥栖へ