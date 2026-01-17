FC今治は17日、ブラジル人DFガブリエル・ゴメスを完全移籍で獲得したことを発表した。メディカルチェック終了後に正式契約を結ぶ予定となっている。G・ゴメスは1999年8月23日生まれの現在26歳。ブラジルでプロキャリアをスタートさせると、2022年からウクライナのSKドニプロ-1やメタリスト・ハルキウでプレー。2025年夏には、アルバニア1部リーグのKFチウタに加入したが、公式戦5試合の出場に留まっていた。G・ゴメスは加入