YouTubeやSNSを中心に注目され、幅広い世代で楽しむ人が増えている「かぎ針編み」。始めたい気持ちはあるものの、「初心者には難しそう…」と感じて、踏み出せない人も多いのでは？そこで今回は、YouTubeチャンネル『Ame LIFE』で作品の魅力を発信する人気クリエイターAme LIFEさん（以下、Ameさん）に、初心者でも楽しむコツやその魅力を伺いました。※ この記事は『Ame’s Crochet Animals ―かぎ針編みのどうぶつたち―』（扶