「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）熱戦続きの初場所で、芸人のアントニオ小猪木が観戦する姿が中継に映り、話題になった。小猪木は向正面の控え行司の後方で観戦しており、テレビ画面に映りっぱなし。赤の闘魂マフラーがよく目立ちＳＮＳ上は「行司の後ろにチラチラ映るアントニオ小猪木が気になって（笑）」「スーツに闘魂タオル？」「小猪木さん発見」「相撲中継にシソンヌじろうが出るんだ、と思ってチャン