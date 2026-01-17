元ヤクルト監督の若松勉氏（78）が17日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。“魔術師”“三原マジック”と呼ばれた昭和の名監督で1984年2月に72歳で亡くなった三原脩さんの意外な素顔を明かした。インタビュアーを務めた山田透アナウンサー（74）から「理想の監督」について聞かれた若松氏。まずはヤクルト入団時の1971年にヤクルトを率いていた三原監督につい