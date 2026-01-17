テレビアニメ『リィンカーネーションの花弁』が4月よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送されることが発表された。あわせて、キービジュアル第2弾、PV第2弾、キャスト5人、オープニング・エンディング主題歌情報が公開された。【画像】新キャラも登場！『リィンカーネーションの花弁』PV第2弾場面カットキービジュアル第2弾では、｢世界平和｣を目的に掲げる廻り者の集団・偉人の杜の主要キャラクターが一斉に登場。同じ方向を見つ