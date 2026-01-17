ベイスターズ一筋で投手陣を支え続けた三嶋（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１７日、昨季終了後に戦力外通告を受けた三嶋一輝投手（３５）が現役を引退すると発表した。ベイスターズ一筋１３年間のプロ野球選手生活にピリオドを打つ決断をした三嶋は、球団を通じ「さまざまなことを学ばせていただき、とても濃く、長かったと感じる１３年間でした。ベイスターズで野球ができ、皆さまと出会えたことが私にとって幸せな時間であり、宝物