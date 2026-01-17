東京都の来年度予算案の規模は、5年連続で過去最高となる約9兆6500億円ほどとなる見通しだ。特別会計、公営企業会計を加えると、18兆6800億円程度となる。都税収入は、企業収益の堅調な推移などにより、過去最高の7.3兆円となる見込み30日に正式に発表される。不妊治療費の助成拡大これまで医療保険対象外の先進医療のみとしていたが、新たに体外受精など保険適用の治療も対象とし、4月以降に始めた治療に1回最大15万円を補助する