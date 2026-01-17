ＤＤＴ１７日の横浜大会で、ＫＯ―Ｄ無差別級＆ユニバーサル王座の２冠を狙うクリス・ブルックス（３４）が前哨戦に勝って勢いをつけた。クリスは２５日の東京・後楽園ホール大会で上野勇希と佐々木大輔を相手に２冠をかけた変則３ＷＡＹマッチに臨む。この日は２冠王者の上野が右ふくらはぎ負傷で欠場し、クリスはＨＡＲＡＳＨＩＭＡと、佐々木が岡谷英樹と組んで対戦した。試合は序盤、クリスが佐々木と腕を取り合うなど静