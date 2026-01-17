【モデルプレス＝2026/01/17】元日向坂46の齊藤京子が1月16日、自身のInstagramを更新。スリットから美しい脚がのぞくパンツスタイルを公開し、反響が寄せられている。【写真】28歳元日向坂46、美脚際立つオフショット◆齊藤京子、美脚際立つパリショット公開齊藤は、自身が主演を務める映画「恋愛裁判」（1月23日公開）がフランス・パリで上映され、舞台挨拶に登壇したことを報告。現地で撮影されたオフショットを複数枚投稿した