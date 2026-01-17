【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔、相塲星音が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】「今日好き」カップル「キュンとした」話題の密着ハグ◆「今日好き」かなりのカップル、密着ハグ相塲