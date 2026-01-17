猫にあげてしまいがちな『人間の食べ物』 1.ごはん・パンなどの炭水化物 結論から言うと、少量でも基本的には不要な食べ物です。 猫は完全な肉食動物で、体の仕組みが炭水化物を多く消化するようにできていません。 人にとってはエネルギーの源になるごはんやパンも、猫にとっては「使い道の少ない栄養」になりやすいのです。 日常的に与え続けていると肥満や血糖値の乱れにつながるため、かわいそうに感じても